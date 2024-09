Myanmar: Inaugurato il corso di formazione per il censimento della popolazione e delle abitazioni

03 Settembre 2024_ Si è tenuta l'inaugurazione del corso di formazione a livello distrettuale per il censimento della popolazione e delle abitazioni nel distretto di Nyanglaypin, Myanmar. Durante l'evento, il presidente del comitato per il censimento ha sottolineato l'importanza di raccogliere dati demografici e socio-economici per lo sviluppo del paese e per garantire elezioni democratiche. Il censimento del 2024 sarà condotto senza assistenza internazionale, utilizzando solo le risorse nazionali. Il corso di formazione si svolgerà dal 3 al 14 settembre e coinvolgerà funzionari e formatori locali, come riportato da moi.gov.mm. Questo censimento è fondamentale per la pianificazione e l'attuazione delle politiche di sviluppo nel Myanmar, un paese che sta cercando di stabilire una democrazia sostenibile.