Myanmar: Inaugurato progetto di villaggio modello per ridurre la povertà

12 Ottobre 2024_ È stato ufficialmente lanciato un progetto di villaggio modello a Ohnpinsu, nel comune di Nyaungdon, nella regione di Ayeyawady, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei residenti e ridurre la povertà. L'iniziativa, sostenuta dalla Cooperazione Mekong-Lancang, prevede l'implementazione di 15 progetti volti a promuovere uno sviluppo equilibrato tra aree urbane e rurali. Durante la cerimonia di inaugurazione, il Ministro per le Cooperative e lo Sviluppo Rurale ha sottolineato l'importanza di colmare il divario di sviluppo e ha citato il successo di progetti simili, come quelli per l'energia solare e l'approvvigionamento idrico. La cerimonia ha visto la partecipazione di funzionari governativi e rappresentanti dell'ambasciata cinese in Myanmar. Il progetto mira a stabilire un modello di villaggio per la riduzione della povertà, contribuendo così allo sviluppo sostenibile nella regione del Mekong. La regione di Ayeyawady è nota per la sua agricoltura e le sue risorse idriche, fondamentali per l'economia del Myanmar.