Myanmar: Incendi devastano diverse comunità nel nord del Paese

27 Settembre 2024_ Incendi boschivi hanno colpito diverse comunità nel nord del Myanmar, causando danni significativi e sfollamenti. Le fiamme hanno distrutto abitazioni e risorse vitali, con stime che indicano la perdita di oltre 150 case. Le autorità locali stanno lottando per contenere gli incendi, mentre le comunità colpite chiedono assistenza urgente. La situazione è critica, con migliaia di persone che necessitano di aiuti umanitari, come riportato da shannews.org. Le cause degli incendi sono ancora in fase di indagine, ma si sospetta che siano legate a pratiche agricole non controllate. Le comunità locali, già vulnerabili, si trovano ora ad affrontare una crisi umanitaria senza precedenti.