Myanmar: Incendio devasta villaggio nello Stato Shan

30 Giugno 2024_ Un vasto incendio ha distrutto il villaggio di Pa-O nel distretto di Taunggyi, nello Stato Shan, Myanmar, causando gravi danni materiali. L'incendio, scoppiato il 15 giugno, ha devastato 25 case, lasciando molte famiglie senza tetto. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell'incendio, mentre le operazioni di soccorso sono in corso per fornire assistenza agli sfollati. La comunità locale ha avviato una raccolta fondi per aiutare le vittime a ricostruire le loro abitazioni. Lo riporta il sito shannews.org. Il villaggio di Pa-O è noto per la sua popolazione prevalentemente agricola e per le sue tradizioni culturali uniche.