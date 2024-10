Myanmar: Incendio devastante in un villaggio del Myanmar orientale

24 Ottobre 2024_ Un incendio ha distrutto un villaggio nel Myanmar orientale, causando la morte di almeno dieci persone e lasciando molte famiglie senza casa. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno colpito la comunità di Kachin, una regione nota per la sua eterogeneità etnica e culturale. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell'incendio, mentre i soccorsi sono stati attivati per assistere le vittime. La notizia è stata riportata da shannews.org. La comunità di Kachin è abitata da diverse etnie, tra cui i Kachin, che hanno una lunga storia di conflitti e tensioni con il governo centrale del Myanmar.