Myanmar: Incendio distrugge 1.250 tonnellate di riso a Muang Tai

20 Ottobre 2024_ Un incendio ha devastato un magazzino di riso a Muang Tai, Myanmar, distruggendo circa 1.250 tonnellate di prodotto. L'incidente è avvenuto nella mattinata del 20 ottobre e ha coinvolto un'area di stoccaggio di riso di proprietà di un'azienda locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio, che ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza alimentare nella regione. La notizia è stata riportata da shannews.org. Muang Tai è una località nota per la sua produzione di riso, un alimento fondamentale per la dieta della popolazione locale e un'importante risorsa economica per il paese.