Myanmar: Incendio distrugge 300 case a Panglong, coinvolta l'MNDAA

22 Agosto 2024_ Un incendio ha devastato 300 abitazioni nella città di Panglong, nello stato di Shan, Myanmar, con l'ipotesi che l'MNDAA (Armed Group of the National Democratic Alliance Army) sia coinvolta. Le fiamme hanno colpito diverse aree, causando ingenti danni e sfollamenti tra la popolazione locale. Le autorità e i gruppi di volontariato, come i Freedom Youth Volunteers (FYV), sono intervenuti per fornire assistenza alle vittime. La notizia è stata riportata da shannews.org. L'MNDAA è un gruppo armato etnico che opera nella regione, spesso coinvolto in conflitti con le forze governative. La situazione nella regione rimane tesa, con preoccupazioni per la sicurezza e il benessere degli sfollati.