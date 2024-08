Myanmar: Incendio distrugge villaggio di PNO nel nord del Paese

08 Agosto 2024_ Un incendio ha devastato il villaggio di PNO, situato nel nord del Myanmar, causando ingenti danni e la perdita di abitazioni. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno colpito anche le strutture della comunità, lasciando molti residenti senza un tetto. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per determinare le cause dell'incendio e fornire assistenza alle famiglie colpite. La notizia è stata riportata da shannews.org. Il villaggio di PNO è noto per la sua popolazione di etnia Pa-O, che ha una lunga storia di resistenza e lotta per i diritti della propria comunità.