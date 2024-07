Myanmar: Incendio distrugge villaggio nello Stato Shan

14 Luglio 2024_ Un incendio ha devastato il villaggio di Hwe Kan nel comune di Kyaukme, nello Stato Shan, Myanmar, causando gravi danni. L'incidente ha distrutto numerose abitazioni e ha lasciato molte famiglie senza tetto. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell'incendio e stanno fornendo assistenza alle vittime. La comunità locale si è mobilitata per offrire supporto e aiuti umanitari. Lo riporta shannews.org. Le operazioni di soccorso sono in corso e le autorità stanno valutando le necessità immediate della popolazione colpita.