Myanmar: Incidente mortale in miniera di giada a Hpakant

27 Giugno 2024_ Un grave incidente si è verificato in una miniera di giada a Hpakant, nello Stato Kachin, Myanmar, causando la morte di almeno due minatori. L'incidente è avvenuto durante un'operazione di scavo, quando una frana ha seppellito i lavoratori. Le operazioni di soccorso sono in corso, ma le autorità temono che il numero delle vittime possa aumentare. La miniera di Hpakant è nota per essere una delle più pericolose del paese, con frequenti incidenti dovuti alle condizioni di lavoro precarie. Lo riporta il sito shannews.org. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell'incidente e valutando misure per migliorare la sicurezza nelle miniere.