Myanmar: Incidente mortale in un campo di rifugiati a Shan State

06 Ottobre 2024_ Un tragico incidente ha avuto luogo in un campo di rifugiati nel Shan State, Myanmar, dove un'esplosione ha causato la morte di almeno otto persone e ferito altre dieci. L'esplosione è avvenuta durante una manifestazione di protesta contro le condizioni di vita nel campo, evidenziando le difficoltà affrontate dai rifugiati. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per determinare le cause dell'incidente e garantire la sicurezza dei residenti. La notizia è stata riportata da shannews.org, sottolineando la crescente tensione nella regione, che ospita migliaia di rifugiati a causa dei conflitti interni in Myanmar.