Myanmar: Incidente mortale in una miniera di giada

4 Luglio 2024_ Un grave incidente si è verificato in una miniera di giada nella regione di Hpakant, nello Stato Kachin, Myanmar, causando la morte di nove minatori. L'incidente è avvenuto quando una frana ha travolto i lavoratori, seppellendoli sotto tonnellate di detriti. Le operazioni di soccorso sono in corso, ma le speranze di trovare sopravvissuti sono scarse. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per determinare le cause dell'incidente e prevenire futuri disastri. Lo riporta il sito shannews.org. La miniera di giada è nota per essere una delle più pericolose al mondo, con frequenti incidenti mortali dovuti alle condizioni di lavoro precarie.