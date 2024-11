Myanmar: Incontri tra il Primo Ministro Min Aung Hlaing e i leader di Cambogia e Laos

06 Novembre 2024_ Il Primo Ministro Min Aung Hlaing ha incontrato i primi ministri di Cambogia e Laos in vista dei vertici a Kunming, Cina. Durante...

06 Novembre 2024_ Il Primo Ministro Min Aung Hlaing ha incontrato i primi ministri di Cambogia e Laos in vista dei vertici a Kunming, Cina. Durante gli incontri, i leader hanno discusso il rafforzamento delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra Myanmar, Cambogia e Laos, oltre a questioni politiche interne e preparativi per le elezioni democratiche. È stata sottolineata l'importanza della cooperazione in vari settori, tra cui commercio, investimenti e turismo. La notizia è stata riportata da gnlm.com.mm. I vertici si svolgeranno nell'ambito del programma di cooperazione economica della Grande Regione del Mekong, che coinvolge diversi paesi del sud-est asiatico.