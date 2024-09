Myanmar: Incontro con i cittadini a Pinlaung per supporto post-disastro naturale

25 Settembre 2024_ I membri del Consiglio di Amministrazione dello Stato del Myanmar, tra cui il Ministro dei Trasporti dello Stato di Shan, U Nay Win Aung, hanno incontrato i cittadini di Pinlaung per fornire assistenza finanziaria a seguito di perdite causate da disastri naturali. Durante l'incontro, sono stati donati fondi e beni di prima necessità, e si è discusso della necessità di ripristinare le infrastrutture danneggiate, come scuole e strade. I funzionari hanno sottolineato l'importanza di una collaborazione tra il governo e le comunità locali per garantire un'efficace ricostruzione. La notizia è stata riportata da moi.gov.mm. Questo incontro rappresenta un passo importante per affrontare le conseguenze dei recenti eventi climatici avversi nella regione.