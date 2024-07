Myanmar: Incontro dei leader della sicurezza nazionale del BIMSTEC a Naypyidaw

26 Luglio 2024_ Il Primo Ministro del Myanmar, Min Aung Hlaing, ha incontrato i leader della sicurezza nazionale dei paesi membri del BIMSTEC a Naypyidaw il 25 luglio. L'incontro ha avuto come obiettivo la cooperazione in materia di sicurezza e la discussione delle sfide comuni affrontate dai membri del BIMSTEC, un'organizzazione che include paesi come India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka e Thailandia. Durante la riunione, sono stati affrontati temi come la lotta contro il terrorismo, il traffico di droga e la sicurezza informatica, evidenziando l'importanza della collaborazione regionale. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Questo incontro si inserisce nel contesto di un crescente impegno del Myanmar nel rafforzare le relazioni con i paesi vicini e nel promuovere la stabilità nella regione.