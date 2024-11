Myanmar: Incontro del Comitato Nazionale per la Gestione dei Rischi Naturali

08 Novembre 2024_ Si è tenuto a Naypyidaw un incontro del Comitato Nazionale per la Gestione dei Rischi Naturali, presieduto dal Vice Primo Ministro Soe Win. L'incontro ha visto la partecipazione di membri del governo, funzionari militari e rappresentanti delle autorità locali, che hanno discusso le misure di preparazione per affrontare i disastri naturali. Durante l'incontro, è stata sottolineata l'importanza di prepararsi per eventi meteorologici estremi, come inondazioni e tifoni, che hanno colpito recentemente altri paesi. La fonte di questa notizia è mdn.gov.mm. Il governo birmano sta attuando misure preventive per ridurre i danni causati da potenziali calamità naturali, in particolare in vista della stagione delle piogge.