Myanmar: Incontro del Consiglio di Amministrazione con le autorità di Sagaing per la sicurezza pubblica

16 Ottobre 2024_ Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Nazionale, il Generale Maggiore Soe Win, ha incontrato le autorità della regione di Sagaing a Monywa il 14 ottobre 2024 per discutere questioni di sicurezza pubblica e di applicazione della legge. Durante l'incontro, è stata sottolineata l'importanza della cooperazione tra le forze di sicurezza e la popolazione per garantire un ambiente pacifico e sicuro. Il Vice Presidente ha anche evidenziato la necessità di un'adeguata organizzazione delle forze di sicurezza per affrontare le minacce di violenza e terrorismo. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. L'incontro ha visto la partecipazione di funzionari governativi e militari, sottolineando l'impegno del governo nel mantenere la stabilità nella regione di Sagaing, che è stata colpita da conflitti armati negli ultimi anni.