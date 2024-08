Myanmar: Incontro del Consiglio di Amministrazione Nazionale per lo sviluppo regionale a Mandalay

25 Agosto 2024_ Il Primo Ministro del Consiglio di Amministrazione Nazionale, il Generale Min Aung Hlaing, ha presieduto un incontro con i membri del governo regionale di Mandalay e funzionari di vari dipartimenti per discutere lo sviluppo regionale. Durante l'incontro, i governatori delle regioni di Kachin, Sagaing e Magway hanno presentato informazioni relative alle loro aree e alle attività agricole in corso. Il Primo Ministro ha sottolineato l'importanza di un approccio sistematico per garantire la sicurezza alimentare attraverso pratiche agricole efficienti. L'incontro ha evidenziato la necessità di aumentare la produzione agricola e migliorare le condizioni di vita nelle regioni. La notizia è stata riportata da moi.gov.mm. Le regioni menzionate sono aree chiave in Myanmar, con Mandalay che è un importante centro commerciale e culturale del paese.