Myanmar: Incontro del governo di Kayah per lo sviluppo regionale

31 Agosto 2024_ Il Primo Ministro del Consiglio di Amministrazione Statale, Min Aung Hlaing, ha incontrato oggi i membri del governo della Regione di Kayah per discutere questioni relative allo sviluppo regionale. Durante l'incontro, sono stati presentati dati e informazioni sulle attività agricole e le condizioni di produzione nella regione. Il Primo Ministro ha sottolineato l'importanza di migliorare la qualità dei prodotti agricoli per l'esportazione e ha discusso la necessità di garantire la sicurezza alimentare locale. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. Questo incontro si inserisce in un contesto più ampio di riforme e sviluppo economico in Myanmar, un paese che sta affrontando sfide significative nel settore agricolo e nella governance.