Myanmar: Incontro di coordinamento per la gestione dei distretti nella regione di Pegu

26 Ottobre 2024_ Il governo della regione di Pegu ha tenuto un incontro di coordinamento per la gestione dei distretti, guidato dal Ministro della regione, U Myo Swe Win. Durante l'incontro, sono state discusse le linee guida del Consiglio di amministrazione statale e le responsabilità dei presidenti dei comitati di gestione distrettuale. I partecipanti hanno presentato piani per migliorare l'agricoltura, l'allevamento e lo sviluppo economico locale, con un focus sulla sostenibilità e la sicurezza alimentare. L'incontro ha anche evidenziato l'importanza di mantenere la pulizia e l'attrattiva dei villaggi per promuovere il turismo. La notizia è stata riportata da moi.gov.mm. La regione di Pegu, situata nel centro-sud del Myanmar, è nota per la sua agricoltura e le sue risorse naturali.