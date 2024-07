Myanmar: Incontro di coordinamento per lo sviluppo a Taungoo

24 Luglio 2024_ Si è tenuto un incontro di coordinamento per le attività di sviluppo a Taungoo, nella regione di Bago, Myanmar. Durante l'incontro, il presidente del comitato di gestione di Taungoo ha discusso l'importanza di completare i progetti di costruzione in tempo e di fornire opportunità di lavoro per i rifugiati. Inoltre, sono stati affrontati temi riguardanti la pulizia e la bellezza della città, con la partecipazione di circa 60 membri delle autorità locali. L'incontro ha visto la partecipazione di funzionari del distretto e del comune, come riportato da moi.gov.mm. Questo evento sottolinea l'impegno delle autorità locali nel promuovere lo sviluppo e il benessere della comunità di Taungoo.