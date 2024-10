Myanmar: Incontro per contrastare la diffusione della colera a Mandalay

22 Ottobre 2024_ Oggi si è tenuto un incontro a Mandalay per coordinare le attività di prevenzione e controllo della diffusione del colera, una malattia infettiva che sta colpendo la regione. Il governo regionale, guidato dal Primo Ministro U Myo Aung, ha riunito funzionari sanitari e rappresentanti di vari settori per discutere le misure necessarie a contenere l'epidemia. Durante l'incontro, è stato sottolineato l'importanza di un'azione coordinata tra le autorità sanitarie e la popolazione per prevenire ulteriori contagi. La situazione attuale mostra che la malattia è presente in dieci dei dodici distretti della regione, con i più colpiti che includono il distretto di Maha Aung Myay. La notizia è stata riportata da moi.gov.mm. Le autorità hanno esortato la popolazione a seguire le linee guida sanitarie e a collaborare attivamente per garantire la salute pubblica.