Myanmar: Incontro per la prevenzione della corruzione a Naypyidaw

16 Agosto 2024_ Oggi a Naypyidaw si è tenuto un incontro per la sensibilizzazione sulla prevenzione della corruzione, organizzato dal Ministero degli Investimenti e delle Relazioni Economiche Estere e dalla Commissione per la Lotta alla Corruzione. Il Ministro dell'Unione, Dr. Kan Zaw, ha sottolineato l'importanza di educare i dipendenti pubblici per garantire un ambiente di lavoro privo di corruzione e rafforzare la fiducia tra governo e cittadini. Durante l'evento, sono stati discussi i vari aspetti della corruzione e le misure preventive da adottare, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza nelle operazioni governative. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. L'incontro ha visto la partecipazione di funzionari governativi e membri della Commissione per la Lotta alla Corruzione, evidenziando l'impegno del governo birmano nella lotta contro la corruzione.