Myanmar: Incontro per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione di Magway

28 Agosto 2024_ Si è tenuto un incontro a Naypyidaw per coordinare le attività di sviluppo agricolo nella regione di Magway, con la partecipazione del Vice Ministro dell'Agricoltura, Dott. Tin Htut, e funzionari del settore agricolo. Durante l'incontro, il Vice Ministro ha sottolineato l'importanza di migliorare la produzione agricola e di sostenere gli agricoltori nella crescita delle loro coltivazioni. È stata discussa la necessità di condurre ricerche e sondaggi per migliorare le condizioni economiche e produttive degli agricoltori, inclusi i giovani professionisti del settore. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. L'incontro ha anche evidenziato l'importanza di diversificare le coltivazioni, in particolare per i prodotti oleosi, per garantire una produzione sostenibile e redditizia nella regione.