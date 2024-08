Myanmar: Incontro per lo sviluppo integrato nello Stato Kachin

24 Agosto 2024_ Si è tenuto un incontro di coordinamento tra il governo statale e i vari dipartimenti per discutere le strategie di sviluppo nello Stato Kachin, in Myanmar. Il Chief Minister U Khet Htein Nan ha sottolineato l'importanza della collaborazione per garantire la stabilità e il progresso economico della regione. Durante l'incontro, è stata evidenziata la necessità di affrontare le sfide e di implementare progetti in modo efficace, seguendo le linee guida del Consiglio di Amministrazione del Paese. La notizia è stata riportata da moi.gov.mm. Questo incontro rappresenta un passo importante per il miglioramento delle condizioni di vita e per il rafforzamento della governance nello Stato Kachin, che è noto per la sua ricca diversità culturale e le sue risorse naturali.