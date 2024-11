Myanmar: Incontro per lo sviluppo regionale a Maingyan

02 Novembre 2024_ A Maingyan, nello Stato Shan orientale, si è tenuto un incontro per coordinare le attività di sviluppo regionale, a cui ha partecipato il capo del comitato di gestione del distretto, U Soe Thet. Durante l'incontro, sono state discusse iniziative per supportare le famiglie dei dipendenti pubblici, con la vendita di prodotti alimentari da parte delle forze armate locali. Inoltre, si sono svolti incontri per coordinare l'invio di studenti al programma di formazione per le forze di sicurezza e per garantire la sicurezza pubblica nel distretto. Al termine dell'incontro, il capo del comitato ha partecipato a una competizione di calcio per celebrare il 36° anniversario del dipartimento di amministrazione generale. La notizia è stata riportata da moi.gov.mm. Questi eventi mirano a rafforzare la cooperazione tra le autorità locali e le forze di sicurezza per migliorare le condizioni di vita nella regione.