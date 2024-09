Myanmar: Incontro per lo sviluppo regionale con il Primo Ministro Min Aung Hlaing

02 Settembre 2024_ Il Primo Ministro del Myanmar, Min Aung Hlaing, ha presieduto un incontro con i capi dei governi regionali e membri del governo di Yangon per discutere lo sviluppo regionale. Durante l'incontro, sono stati presentati vari aspetti dello sviluppo, tra cui agricoltura, piccole e medie imprese e infrastrutture. I partecipanti hanno anche discusso delle misure necessarie per affrontare le sfide legate ai danni causati dalle inondazioni e per migliorare la produzione agricola. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. Questo incontro evidenzia l'importanza della cooperazione tra i vari livelli di governo per promuovere la crescita economica e il benessere della popolazione in Myanmar.