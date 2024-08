Myanmar: Incontro per promuovere l'export e sostenere le imprese locali

10 Agosto 2024_ Oggi, il Ministro del Commercio e delle Relazioni Economiche del Myanmar, U Thun Aung, ha incontrato gli imprenditori del settore export a Yangon per discutere l'incremento delle esportazioni. Durante l'incontro, è stata sottolineata l'importanza di rispettare le nuove linee guida della Banca Centrale del Myanmar riguardo alla conversione delle valute. Il Ministro ha esortato le aziende a concentrarsi sull'esportazione di prodotti come riso, legumi e gomma, per migliorare la performance del settore. La fonte di questa notizia è mdn.gov.mm. L'incontro si inserisce in un contesto di sfide economiche, con l'obiettivo di rafforzare il commercio estero e sostenere le piccole e medie imprese (MSME) nel paese.