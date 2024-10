Myanmar: Incontro segreto tra rappresentanti cinesi e il gruppo 'W' per gestire la MNDAA

06 Ottobre 2024_ Un incontro segreto si è tenuto nella provincia cinese dello Yunnan tra il rappresentante speciale per gli affari asiatici del Ministero degli Esteri cinese, Tian Shiqing, e i leader del gruppo 'W', per discutere la gestione della MNDAA (Arakan Army). La notizia è emersa dopo che Myanmar Now ha riportato l'evento il 5 ottobre, suscitando l'interesse di media locali e internazionali. Durante l'incontro, sono stati discussi i modi per limitare il supporto alla MNDAA, che ha recentemente preso il controllo della città di Lashio. La fonte di questa informazione è news-eleven.com. La MNDAA è un gruppo armato etnico che opera nel Myanmar settentrionale, mentre il gruppo 'W' è un partito politico e militare che cerca di unificare le forze etniche nella regione.