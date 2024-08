Myanmar: Incontro tra funzionari birmani e russi per investimenti e cooperazione agricola

03 Agosto 2024_ Funzionari del governo birmano e rappresentanti della Rosscongress, un ente russo per gli investimenti, si sono incontrati il 2 agosto 2024 per discutere di investimenti, agricoltura e cooperazione tecnologica. Durante l'incontro, sono stati trattati temi come la costruzione di una fabbrica per la produzione di pesticidi e la firma di un Memorandum di Cooperazione per promuovere la collaborazione economica tra i due paesi. I funzionari birmani hanno evidenziato l'importanza di migliorare la qualità del suolo e di fornire supporto agli agricoltori locali. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Questo incontro rappresenta un passo significativo per rafforzare i legami economici tra Myanmar e Russia, in un contesto di crescente cooperazione internazionale.