11 Ottobre 2024_ Il comandante delle forze armate birmane, il generale Min Aung Hlaing, ha incontrato i capi delle marine dei Paesi ASEAN per discutere la cooperazione e la sicurezza marittima nella regione. Durante l'incontro, tenutosi a Naypyidaw in occasione della 18ª riunione dei capi delle marine ASEAN, è stata espressa la volontà di Myanmar di promuovere relazioni amichevoli con tutti i membri dell'ASEAN. I partecipanti hanno anche discusso di strategie per affrontare le minacce naturali e migliorare la risposta alle emergenze. La fonte di queste informazioni è news-eleven.com. Questo incontro rappresenta un passo significativo per Myanmar nel rafforzare i legami con i Paesi ASEAN, che includono Brunei, Cambogia, Laos, Vietnam, Thailandia, Malesia, Indonesia e Filippine.