Myanmar: Incontro tra il Consiglio di Amministrazione e il governo della regione Kachin per lo sviluppo locale

01 Ottobre 2024_ Oggi, un membro del Consiglio di Amministrazione dello Stato ha incontrato il governo della regione Kachin, guidato dal Ministro Capo U Khet Htein Nan, per discutere lo sviluppo della regione. Durante l'incontro, è stata sottolineata l'importanza di seguire le linee guida del Consiglio per garantire un censimento della popolazione e delle abitazioni efficace e pacifico. Inoltre, è stato evidenziato il bisogno di educare i cittadini riguardo alla Costituzione e alle leggi, per promuovere il rispetto delle normative e migliorare l'ambiente sociale. Il Ministro Capo ha presentato anche i piani per il censimento della popolazione e delle abitazioni che inizierà il 1° ottobre 2024. La notizia è stata riportata da moi.gov.mm. Questo incontro rappresenta un passo importante per il rafforzamento della governance e dello sviluppo sostenibile nella regione Kachin, che è nota per la sua ricca biodiversità e le sue risorse naturali.