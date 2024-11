Myanmar: Incontro tra il governo e le famiglie dei dipendenti a Kunming

06 Novembre 2024_ Il presidente del Consiglio del Myanmar, Min Aung Hlaing, ha incontrato le famiglie dei dipendenti dell'ufficio del governo militare a Kunming, in Cina. Durante l'incontro, sono stati discussi i doveri e le responsabilità dei funzionari governativi, nonché le esperienze degli studenti in formazione. Min Aung Hlaing ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra i funzionari e la necessità di mantenere un buon rapporto diplomatico per promuovere lo sviluppo economico. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Questo incontro si inserisce nel contesto di un periodo di transizione politica in Myanmar, dove il governo militare sta cercando di stabilire relazioni più forti con la Cina.