Myanmar: Incontro tra il governo e l'ICRC per migliorare l'assistenza umanitaria

09 Settembre 2024_ Il governo del Myanmar ha incontrato una delegazione dell'International Committee of the Red Cross (ICRC) per discutere...

09 Settembre 2024_ Il governo del Myanmar ha incontrato una delegazione dell'International Committee of the Red Cross (ICRC) per discutere l'efficacia dell'assistenza umanitaria nel paese. Durante l'incontro, si è parlato della necessità di garantire che l'aiuto raggiunga realmente le persone bisognose, evitando che venga deviato verso organizzazioni non pertinenti. Sono stati affrontati anche temi legati alla cooperazione con i ministeri competenti e all'adeguamento delle operazioni alle normative internazionali. La riunione ha visto la partecipazione di alti funzionari governativi e rappresentanti dell'ICRC, come riportato da news-eleven.com. L'ICRC è un'organizzazione umanitaria internazionale che si occupa di proteggere e assistere le vittime di conflitti e violenze, operando in diverse aree del mondo, incluso il Myanmar.