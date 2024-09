Myanmar: Incontro tra il Ministro degli Esteri e il Coordinatore Umanitario delle Nazioni Unite

05 Settembre 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri U Than Swe ha incontrato ieri a Nay Pyi Taw Marcoluigi Corsi, Coordinatore...

05 Settembre 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri U Than Swe ha incontrato ieri a Nay Pyi Taw Marcoluigi Corsi, Coordinatore Residente e Umanitario delle Nazioni Unite ad interim. Durante l'incontro, sono state discusse questioni relative alla cooperazione esistente e futura tra il Governo del Myanmar e le agenzie delle Nazioni Unite. Erano presenti anche alti funzionari del Ministero degli Affari Esteri, sottolineando l'importanza del dialogo tra le istituzioni. Questo incontro rappresenta un passo significativo per rafforzare i legami tra Myanmar e le Nazioni Unite in un contesto di crescente necessità umanitaria. La notizia è riportata da gnlm.com.mm. Il Ministero degli Affari Esteri del Myanmar è responsabile della politica estera del paese e della gestione delle relazioni internazionali.