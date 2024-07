Myanmar: Incontro tra il Ministro del Benessere Sociale e la Rappresentante della Croce Rossa Internazionale

24 Luglio 2024_ Il Ministro del Benessere Sociale, Dr. Soe Win, ha incontrato ieri pomeriggio l'Elena Ajmone Sessera, Rappresentante Residente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC), presso l'ufficio del ministro a Nay Pyi Taw. Durante l'incontro, hanno discusso apertamente delle attività dell'ICRC in Myanmar, focalizzandosi sulla sensibilizzazione riguardo ai pericoli delle mine e sulla riabilitazione fisica delle persone colpite. Inoltre, è stata esaminata la cooperazione tra l'ICRC e il ministero per affrontare queste problematiche. La notizia è stata riportata da gnlm.com.mm. L'ICRC è un'organizzazione umanitaria che opera in tutto il mondo, fornendo assistenza a persone colpite da conflitti e violenze, e in Myanmar si impegna a supportare le vittime delle mine antiuomo.