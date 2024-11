Myanmar: Incontro tra il Ministro della Salute e il Comitato Internazionale della Croce Rossa

31 Ottobre 2024_ Il Ministro della Salute del Myanmar, Dr. Thet Khaing Win, ha incontrato ieri mattina la Rappresentante Residente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC), Ms. Elena Ajmone Sessera, presso il Ministero della Salute. Durante l'incontro, sono stati discussi temi di cooperazione tra il Ministero e l'ICRC, in particolare riguardo all'assistenza sanitaria, alla produzione e installazione di protesi e ai centri di riabilitazione. Sono stati affrontati anche aspetti legati all'assistenza umanitaria e a future collaborazioni. La riunione ha visto la partecipazione di funzionari del Ministero della Salute e rappresentanti dell'ICRC, come riportato da gnlm.com.mm. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa è un'organizzazione umanitaria che fornisce assistenza in situazioni di conflitto e crisi, operando in tutto il mondo per garantire il rispetto del diritto umanitario.