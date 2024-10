Myanmar: Incontro tra il Ministro Jeng Phang e le comunità etniche a Pa-O

29 Ottobre 2024_ Il Ministro per gli Affari Etnici del Myanmar, Jeng Phang, ha incontrato questa mattina le associazioni culturali e letterarie della regione autonoma di Pa-O, situata nello Stato di Shan. Durante l'incontro, il Ministro ha sottolineato l'importanza dello sviluppo delle comunità etniche per il progresso del paese e ha esortato a mantenere un clima di pace e stabilità regionale. Ha anche evidenziato la necessità di unire gli sforzi per costruire una federazione democratica basata sul rispetto delle diversità etniche. L'incontro ha incluso discussioni su questioni di sviluppo e diritti delle minoranze etniche, come riportato da mdn.gov.mm. La regione di Pa-O è nota per la sua ricca cultura e tradizioni etniche, e l'incontro mira a rafforzare la cooperazione tra il governo e le comunità locali.