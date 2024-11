Myanmar: Incontro tra il Primo Ministro e il Capo del Governo thailandese per la stabilità regionale

08 Novembre 2024_ Il Primo Ministro del Myanmar, Min Aung Hlaing, ha incontrato la Premier thailandese Paetongtarn Shinawatra per discutere questioni di stabilità e commercio al confine. L'incontro si è svolto il 7 novembre 2024 a Kunming, in Cina, durante un vertice regionale. I due leader hanno affrontato temi cruciali come la cooperazione economica, la sicurezza al confine e la lotta contro il traffico di droga. La collaborazione tra Myanmar e Thailandia è fondamentale, poiché entrambi i Paesi condividono una lunga frontiera e interessi comuni in materia di sviluppo e sicurezza. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Questo incontro si inserisce in un contesto di crescente interazione tra i due Paesi, che cercano di affrontare insieme le sfide regionali e promuovere la pace e la prosperità.