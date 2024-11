Myanmar: Incontro tra il Primo Ministro e il Segretario del Comitato del Partito di Yunnan per la stabilità della regione di confine

5 Novembre 2024_ Il Primo Ministro del Myanmar, Min Aung Hlaing, ha incontrato il Segretario del Comitato del Partito di Yunnan, Wang Ning, per...

5 Novembre 2024_ Il Primo Ministro del Myanmar, Min Aung Hlaing, ha incontrato il Segretario del Comitato del Partito di Yunnan, Wang Ning, per discutere della stabilità e della cooperazione nella regione di confine. Durante l'incontro, si è sottolineata l'importanza di rafforzare le relazioni economiche e diplomatiche tra Myanmar e Cina, in particolare con la provincia di Yunnan. I due leader hanno concordato sulla necessità di lavorare insieme per garantire la pace e la prosperità nella regione, facilitando il commercio e gli investimenti. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Questo incontro segna un passo significativo verso una maggiore collaborazione tra i due paesi, che condividono una lunga storia di relazioni bilaterali.