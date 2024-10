Myanmar: Incontro tra l'inviato speciale dell'ONU e il comandante in capo Min Aung Hlaing

30 Ottobre 2024_ L'inviato speciale delle Nazioni Unite, Julie Bishop, ha incontrato il comandante in capo del Myanmar, Min Aung Hlaing, a Naypyidaw il 29 ottobre 2024. Durante l'incontro, Bishop ha sottolineato la necessità di risolvere le tensioni nel paese e ha esortato a trovare soluzioni pacifiche per il conflitto in corso. Il Myanmar è in preda a conflitti armati dal colpo di stato militare del 1° febbraio 2021, che ha portato a una crisi umanitaria. Secondo le Nazioni Unite, oltre 3,1 milioni di persone sono attualmente sfollate a causa della violenza. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Bishop ha anche dichiarato di aver incontrato altri attori chiave, inclusi membri del governo di unità nazionale e gruppi etnici armati, per promuovere un dialogo costruttivo.