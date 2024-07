Myanmar: Incontro tra ministri per rafforzare i legami con il Bangladesh

18 Luglio 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Myanmar, U Than Swe, ha incontrato l'ambasciatore del Bangladesh in Myanmar, Dr....

18 Luglio 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Myanmar, U Than Swe, ha incontrato l'ambasciatore del Bangladesh in Myanmar, Dr. Mohammad Mon (N) Wahusain, il 17 luglio presso il Ministero degli Esteri a Naypyidaw. Durante l'incontro, hanno discusso apertamente su come rafforzare le relazioni bilaterali, il commercio, gli investimenti, il turismo e i contatti tra i cittadini dei due paesi. In un incontro separato l'11 luglio, il Ministro dell'Istruzione del Myanmar, Dr. Nyunt Phay, ha discusso con lo stesso ambasciatore del Bangladesh sulla cooperazione nel settore educativo. Lo riporta news-eleven.com. Questi incontri mirano a promuovere una collaborazione più stretta tra Myanmar e Bangladesh in vari settori.