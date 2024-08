Myanmar: Incontro tra Myanmar e Cina per rafforzare le relazioni bilaterali

15 Agosto 2024_ Oggi, a Naypyidaw, si è svolto un incontro tra rappresentanti del Myanmar e della Cina, volto a discutere il rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi. Il vertice ha visto la partecipazione di alti funzionari del Consiglio di Amministrazione Statale del Myanmar e del Partito Comunista Cinese, inclusi il Primo Ministro Min Aung Hlaing e il Ministro degli Esteri Wang Yi. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi come la stabilità regionale, la cooperazione economica e il supporto cinese per le prossime elezioni in Myanmar. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. Questo incontro segna un passo importante verso una collaborazione più stretta tra Myanmar e Cina, due nazioni che condividono una lunga storia di amicizia e cooperazione.