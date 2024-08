Myanmar: Incontro tra NSPNC e organizzazioni etniche armate per la pace

23 Agosto 2024_ Si è svolto ieri un incontro tra il National Solidarity and Peacemaking Negotiation Committee (NSPNC) e rappresentanti delle organizzazioni armate etniche firmatarie della NCA presso il National Solidarity and Peacemaking Centre di Nay Pyi Taw. Il meeting, guidato dal Ministro dell'Affari di Confine e presidente del NSPNC, il tenente generale Tun Tun Naung, ha visto la partecipazione di vari leader delle organizzazioni etniche, tra cui il presidente dell'Arakan Liberation Party, Saw Mra Raza Lin. Durante l'incontro sono stati discussi temi legati all'assistenza umanitaria e allo sviluppo regionale, con interventi di apertura e chiusura da parte dei leader presenti. La notizia è riportata da gnlm.com.mm. Questo incontro rappresenta un passo importante nel processo di pace in Myanmar, un paese caratterizzato da conflitti etnici e tensioni politiche.