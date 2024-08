Myanmar: Incontro tra rappresentante speciale e premier cambogiano per rafforzare i legami bilaterali

02 Agosto 2024_ Il rappresentante speciale del Myanmar, U Ko Ko Hlaing, ha incontrato il primo ministro cambogiano, Hun Manet, durante una visita di lavoro in Cambogia dal 31 luglio al 2 agosto 2024. Durante l'incontro, sono stati discussi i progressi interni del Myanmar, le cinque dichiarazioni di ASEAN e le misure per l'attuazione delle cinque priorità del Consiglio di Amministrazione Statale. Il rappresentante ha anche evidenziato l'importanza di rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi in vari settori, inclusi turismo e cultura. La notizia è stata riportata dal sito news-eleven.com. Questo incontro si inserisce nel contesto di un crescente impegno del Myanmar per stabilire relazioni più forti con i Paesi della regione ASEAN, in particolare in vista del 70° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Myanmar e Cambogia nel 2025.