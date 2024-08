Myanmar: Incontro tripartito per la pace e le elezioni a Nay Pyi Taw

24 Agosto 2024_ Si è svolto un incontro tripartito presso il National Solidarity and Peacemaking Centre di Nay Pyi Taw, coinvolgendo il National Solidarity and Peacemaking Negotiation Committee (NSPNC), rappresentanti delle organizzazioni armate etniche firmatarie della NCA e un gruppo di lavoro dei partiti politici. Il meeting, presieduto dal presidente del NSPNC, il tenente generale Tun Tun Naung, ha avuto come tema centrale le questioni legate alle elezioni e la necessità di garantire pace e stabilità. I partecipanti hanno discusso l'importanza della cooperazione per le elezioni nelle regioni a maggioranza etnica armata. La notizia è riportata da elevenmyanmar.com. L'incontro ha visto la partecipazione di vari leader etnici e funzionari, sottolineando l'impegno per un processo elettorale inclusivo e pacifico in Myanmar.