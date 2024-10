Myanmar: Inizia il censimento nazionale per la popolazione e l'abitazione

02 Ottobre 2024_ Il 1° ottobre 2024 ha preso avvio il censimento nazionale in Myanmar, con 68 domande relative alla popolazione e all'abitazione. L'obiettivo è raccogliere dati accurati sulla popolazione e sulle condizioni socioeconomiche per informare le politiche e i progetti nazionali. Il censimento, che include 27 nuove domande rispetto a quello del 2014, si concentrerà su aspetti come l'istruzione e la gestione dei rifiuti domestici. Il Ministero dell'Immigrazione e della Popolazione supervisiona l'operazione, che richiede la partecipazione attiva della popolazione, come riportato da elevenmyanmar.com. I censimenti nazionali si svolgono ogni dieci anni e sono fondamentali per lo sviluppo delle politiche sociali ed economiche del paese.