Myanmar: Iniziativa giovanile promuove cultura e solidarietà sociale

14 Agosto 2024_ Il programma di studio giovanile e le attività di beneficenza organizzate dal Comitato Centrale per gli Affari Giovanili del Myanmar sono iniziati ieri, con l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze tra i giovani e promuovere il patrimonio culturale tradizionale. I partecipanti hanno visitato il grande statua del Buddha Maravijaya a Nay Pyi Taw e hanno interagito con gli anziani e i bambini in centri di assistenza, offrendo supporto e intrattenimento. Inoltre, hanno esplorato importanti istituzioni culturali come la Biblioteca Nazionale e il Museo Nazionale, aumentando la loro conoscenza regionale. L'iniziativa mira a rafforzare l'amore per il paese e a formare cittadini consapevoli e responsabili. La notizia è riportata da gnlm.com.mm. Il programma ha coinvolto giovani premiati durante la Giornata Internazionale della Gioventù e rappresentanti giovanili delle diverse regioni del Myanmar.