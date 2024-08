Myanmar: Iniziative educative per combattere il traffico di esseri umani e le droghe

07 Agosto 2024_ A Letpadan, nella regione di Bago, si sono svolti eventi educativi per studenti delle scuole primarie, mirati a sensibilizzare sui pericoli del traffico di esseri umani e delle droghe. Durante le conferenze, i funzionari hanno incoraggiato gli studenti a utilizzare il loro tempo libero per leggere e ad approfondire la loro conoscenza attraverso libri e materiali informativi. Sono stati presentati anche materiali visivi e attività sportive per coinvolgere i giovani in modo interattivo. L'iniziativa è stata organizzata dal Dipartimento per le comunicazioni e le relazioni pubbliche, come riportato da moi.gov.mm. Questi eventi fanno parte di un programma più ampio per promuovere la consapevolezza tra i giovani e le loro famiglie riguardo a temi sociali critici in Myanmar.