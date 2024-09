Myanmar: Inizio dei corsi per il quinto ciclo di formazione dei militari civili

05 Settembre 2024_ Il 4 settembre 2024 è iniziato il quinto ciclo di formazione per i militari civili in Myanmar, con gli studenti che sono stati...

05 Settembre 2024_ Il 4 settembre 2024 è iniziato il quinto ciclo di formazione per i militari civili in Myanmar, con gli studenti che sono stati accolti nelle scuole di addestramento. I partecipanti sono stati ricevuti da funzionari locali, tra cui il Ministro della Regione di Ayeyarwady e il Comandante della Divisione Occidentale. Simili cerimonie di benvenuto si sono svolte anche in altre regioni, come nello Stato di Shan e nel Mon, dove i funzionari hanno discusso le necessità degli studenti. Attualmente, sono stati aperti fino al quarto ciclo di formazione, con i partecipanti del primo ciclo già attivi nelle forze armate. La notizia è riportata da news-eleven.com. La legge sui militari civili è stata introdotta nel 2010 e prevede l'arruolamento di 5.000 studenti per ciclo.